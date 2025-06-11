Подарили вазы, тарелки и бокалы: свадьба Натальи Подольской и Владимира Преснякова не окупилась

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская не экономили на организации второй свадьбы в 20-ю годовщину отношений, однако мероприятие в итоге не окупилось. Как призналась певица, они с мужем устроили торжество не ради дорогих подарков.

По словам Натальи, в основном гости дарили различные предметы декора, бокалы и посуду. В частности, Полина Гагарина подарила супругам вазу. Как пояснила Подольская, этот презент был выбран и согласован заранее.

«С возрастом я стала так это любить! Красивые тарелки, чашки, деньги дарили, сертификаты. Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать. Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков», - приводит слова певицы Telegram-канал «Звездач».

Как подчеркнула Наталья, она очень гордится 20-летием совместной жизни с Владимиром Пресняковым и хотела отпраздновать круглую дату в кругу близких друзей.

Известно, что на торжестве присутствовали Игорь Крутой, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Пелагея, Лариса Долина, Александр Ревва, Дмитрий Маликов. Посетил свадьбу и Григорий Лепс. Певец был без невесты, 19-летней Авроры Кибы, поскандалившей с Филиппом Киркоровым.

Ранее сообщалось, что Подольская и Пресняков потратили на праздник более 7 миллионов рублей. Супруги арендовали открытую террасу для проведения церемонии в элитном клубе на Новой Риге.