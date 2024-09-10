Подарил роскошный букет цветов: Вера Брежнева намекнула на новый роман после развода

42-летняя певица Вера Брежнева спровоцировала слухи о новом романе спустя почти год после развода с продюсером Константином Меладзе. В личном блоге экс-солистка группы «ВИА Гра» показала подарок от предполагаемого возлюбленного, намекнув на перемены в личной жизни.

После развода с Константином Меладзе в 2023 году Вера Брежнева практически не делится подробностями личной жизни. Однако недавно певица удивила подписчиков, опубликовав в соцсети большой букет гортензий синего, фиолетового и зеленого цветов. Артистка сопроводила фото строчкой из песни Майли Сайрус на английском языке, намекнув, что у нее появился новый избранник.

«Я сама могу купить себе цветы, но мне не нужно, он сделает это. Наслаждаюсь», — написала Вера Брежнева.

Многие сразу решили, что знаменитость намекает на новый роман. При этом Вера Брежнева не стала раскрывать личность поклонника, от которого получила подарок.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда певица была в составе группы «ВИА Гра». В 2015 году артистка и продюсер поженились, но в 2023 году артистка объявила о разрыве с мужем. Причина расставания супругов не разглашалась. По словам знаменитости, они разошлись на дружеской ноте, с «благодарностью» и «уважением».

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе и не смогла сдержать слез.