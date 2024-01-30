Съемки нового шоу с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение издания «Страсти».

В январе 2024 года стало известно о том, что ТНТ приступил к съемкам нового шоу «Это нормально?». В нем участники будут делиться на две команды: мужскую и женскую и отвечать на остросоциальные вопросы. Правильным будет являться тот ответ, который в результате опроса дало большинство россиян. Ведущими передачи стали Ольга Бузова и Дмитрий Дибров.

Как сообщает пресс-служба, в первый съемочный день на площадке произошел скандал. Блогер Алина Акилова отказалась выходить в кадр, когда узнала об участии в шоу бывшего мужа Николая Сердюкова.

По словам девушки, Сердюков находится в конфликте с её нынешним бойфрендом, за которого Акилова в ближайшее время собирается выйти замуж. Алина со скандалом покинула съёмочную площадку, и в итоге мотор прошёл без её участия.

«Коля в мужской команде, а я в женской. Тут дело не в моем отношении к Коле, а в том, что он с моим Магой чуть ли не дерется, он у меня везде в блоке. У меня свадьба впереди, мне это важнее», – заявила Акилова.

Ранее психолог Екатерина Корендясева заявила, что Ольга Бузова углубилась в работу из-за нехватки любви. Подробности смотрите в этой статье.