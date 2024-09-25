Подарил кольцо с крестиком: эпатажный бизнесмен Антон Трегубов сделал предложение избраннице

Эпатажный бизнесмен Антон Трегубов сделал предложение избраннице по имени Наталья. Он подарил девушке кольцо с крестиком, рассчитывая на венчание.

Об этом стало известно сайту «Страсти».

Трегубов долго и тщательно готовился к важному дню. Мужчина сделал предложение девушке на хоккейном матче в Москве. Свидетелями этого стали более 10 тысяч человек. Затем пара отправилась на 67—й этаж Москва-Сити. На смотровой «Выше только Любовь» Антон подарил кольцо.

Известно, что избранница бизнесмена родом из Нижнего Новгорода. Вместе они покоряли Москву. Сейчас Наталья успешная бизнес-леди и психолог.

Свадьба пары состоится в 2025 году и обещает быть масштабной.

Ранее сообщалось, что певице Ольге Бузовой сделали предложение на воздушном шаре.