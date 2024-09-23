38-летней певице Ольге Бузовой сделали предложение на воздушном шаре

Певице Ольге Бузовой сделали предложение на воздушном шаре. Об этом артистка сообщила в Telegram-канале.

Она разместила фрагмент выпуска новостей, в котором ведущая рассказала: «Казанский парашютист сделал предложение на высоте в 2 тыс. метров российской певице и телеведущей Ольге Бузовой. Неизвестно, кто этот смельчак и почему он предложил руку и сердце таким опасным способом, находясь на верхушке воздушного шара. Однако кольца или хотя бы цветов у него не было».

Певица призналась, что «в шоке».

«Как вам такое предложение. Этот прыжок с парашютом посвятили мне», - написала артистка.

Она назвала молодого человека «невероятно отважным». В конце поста Бузова написала: «Вопрос один. Где кольцо?»

Ранее певица намекнула, что улетела на отдых с новым возлюбленным. На одном из фото они держались за руки.