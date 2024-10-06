«Подарил кольцо. Буду свекровью и бабушкой»: Ирина Дубцова намекнула на свадьбу 18-летнего сына

В марте 18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем рассекретил роман с дочерью известного клипмейкера Павла Худякова Антониной. Пара активно демонстрирует свои отношения, а молодой человек удивляет возлюбленную дорогими подарками. Так, недавно звездный наследник преподнес девушке на 18-летие кольцо от Cartier стоимостью более 1 млн рублей. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка высказалась о личной жизни сына и намекнула на его помолвку.

Ирина Дубцова подтвердила, что Артем подарил своей девушке кольцо с бриллиантами. Более того, певица намекнула, что ее сын уже готов жениться.

«Он подарил Тонечке кольцо, это правда. С удовольствием буду свекровью и бабушкой», — заявила Ирина Дубцова.

Артистка признавалась, что сразу одобрила выбор сына и полюбила Тоню «как свою дочку».

«У них просто невероятная любовь. Это первая любовь и у него, и у нее — они безумно счастливы. Вот вчера буквально отметили полгода и улетели на полтора месяца. <…> Я Тоню люблю как дочку свою», — рассказывала знаменитость.

Артем Черницын и Тоня Худякова не только не скрывают своих чувств на фото в соцсетях, но и демонстрируют роскошный образ жизни. Пара много путешествует и ни в чем себе не отказывает. Молодые люди уже посетили Дубай, Майами, Нью-Йорк, Сен-Тропе, а также снимались на фоне известного отеля Burj Al Arab Jumeirah и в ресторане Dior. Также сын Ирины Дубцовой делает своей избраннице роскошные подарки. На днях он преподнес девушке 1500 роз в багажнике автомобиля. Но не забывает Артем и о себе — недавно он приобрел себе кроссовер BMW X4 M Competition. Эту модель не так просто найти, а ее цена составляет около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Дубцова прилетела в Дубай к 18-летнему сыну и его возлюбленной.