«Мое счастье»: Гарик Харламов встал на колено перед Гузеевой и произнес слова любви

Юморист Гарик Харламов встал на колено перед Гузеевой и признался ей в любви. Все произошло во время съемок нового выпуска шоу Comedy Club, куда актриса пришла в качестве гостьи. Мужчина признался, что артистка воплотила его мечту. Об этом сообщает The Voice.

42-летний комик эмоционально обратился к звезде, когда увидел ее перед сценой. Он принес роскошные алые розы и преподнес их Гузеевой. Гарик опустился на одно колено и вручил букет. Кроме того, мужчина извинился перед ведущей шоу «Давай поженимся!» и признался ей в любви. Лариса оценила такой поступок.

«Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело», – высказалась звезда.

Напомним, что комик на протяжении нескольких лет шутил над актрисой в соцсетях, публикуя отрывки из популярной передачи и мемы с ее участием. В этот раз он заявил, что это была промо-кампания комедии «Теща», где они вместе снялись.

Ранее мы писали о том, что 42-летний актер Гарик Харламов пожаловался на финансовые трудности после развода.