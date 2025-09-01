«Достойна самого лучшего»: поклонник подарил Славе кольцо за 540 тысяч

Богатый поклонник подарил певице Славе кольцо. Его стоимость составляет примерно 540 тыс. рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певица рассказала, что неизвестный поклонник вручил коробку с кольцом, когда она выходила с девчонками и собаками.

«Я раньше не принимала подарки от посторонних мужчин, потому что я была занята и это неприлично. Мужчина захотел встретиться, поужинать. Он был очень симпатичный», - рассказала артистка.

Артистка призналась, что счастлива после случившегося. Певица собирается встретиться с богатым поклонником.

«Какая же я дура, одно вранье вокруг происходило, а я ждала. Я достойна всего самого лучшего. Я счастлива. И на свидание пойду», - рассказала Слава в соцсетях.

«Звездач» узнал, что украшение с бриллиантами и рубином стоит примерно 540 тыс., но есть похожие экземпляры по цене в несколько миллионов.

Ранее Слава рассказала о постоянных изменах бизнесмена Анатолия Данилицкого. Певица назвала их отношения «несправедливыми» и заявила, что снимала боль ночными танцами.