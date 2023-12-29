«Он никто»: Киркорова потребовали лишить медали «За веру и добро»

Общественники в Кемеровской области потребовали лишить певца Филиппа Киркорова врученной в 2014 году награды «За веру и добро». Соответствующая просьба направлена главе региона Сергею Цивилеву.

Подробности приводит издание «Абзац».

Инициаторами выступила городская организация ветеранов. Ее председатель Владимир Балахонов считает, что артист утратил доверие жителей после участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

«Мы категорически против, чтобы эта медаль «За веру и добро» у него оставалась… Сейчас он для нас никто», - заявил Балахонов.

Он вспомнил, что будучи молодым, артист приезжал в Кузбасс и «пел ка положено». Жители региона в тот период его уважали.

Киркоров столкнулся с последствиями после вечеринки в «голом стиле». Его стали вырезать из новогодних эфиров, изображение артиста убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все». Концерты певицы Лолиты и других исполнителей стали отменять.

Муж артистки Вики Цыгановой Вадим считает, что с целью избежать бойкота звездам нужно искренне покаяться.