«Он никто»: Киркорова потребовали лишить медали «За веру и добро»
Общественники из Кузбасса потребовали лишить Киркорова медали «За веру и добро».
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Общественники в Кемеровской области потребовали лишить певца Филиппа Киркорова врученной в 2014 году награды «За веру и добро». Соответствующая просьба направлена главе региона Сергею Цивилеву.
Подробности приводит издание «Абзац».
Инициаторами выступила городская организация ветеранов. Ее председатель Владимир Балахонов считает, что артист утратил доверие жителей после участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой.
«Мы категорически против, чтобы эта медаль «За веру и добро» у него оставалась… Сейчас он для нас никто», - заявил Балахонов.
Он вспомнил, что будучи молодым, артист приезжал в Кузбасс и «пел ка положено». Жители региона в тот период его уважали.
Киркоров столкнулся с последствиями после вечеринки в «голом стиле». Его стали вырезать из новогодних эфиров, изображение артиста убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все». Концерты певицы Лолиты и других исполнителей стали отменять.
Муж артистки Вики Цыгановой Вадим считает, что с целью избежать бойкота звездам нужно искренне покаяться.