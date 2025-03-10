«Часто встречались и общались»: выяснилось, как развивались отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной

За час до сольного концерта в Москве 9 марта певец SHAMAN дал интервью, в котором рассказал, как развивались его отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Выяснилось, что первое знакомство произошло 13 июня 2023 года.

Интервью приводит телеканал «Москва 24».

«Впервые мы встретились с Екатериной 13 июня 2023 года. Мы дружим и делаем одно дело. Зачастую встречаемся в командировках», - поделился певец.

SHAMAN также отметил, что и Екатерина, и он выступают перед молодежью. В некоторых турах они пересекались.

«Мы часто встречались и общались», - поделился певец.

Ранее он объяснил, почему не стал скрывать отношения с Мизулиной.