Опубликовано 10 марта 2025, 19:291 мин.
«Часто встречались и общались»: выяснилось, как развивались отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной
Певец SHAMAN заявил, что впервые встретился с Екатериной Мизулиной в 2023 году.
© Starface.ru
За час до сольного концерта в Москве 9 марта певец SHAMAN дал интервью, в котором рассказал, как развивались его отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Выяснилось, что первое знакомство произошло 13 июня 2023 года.
Интервью приводит телеканал «Москва 24».
«Впервые мы встретились с Екатериной 13 июня 2023 года. Мы дружим и делаем одно дело. Зачастую встречаемся в командировках», - поделился певец.
SHAMAN также отметил, что и Екатерина, и он выступают перед молодежью. В некоторых турах они пересекались.
«Мы часто встречались и общались», - поделился певец.
Ранее он объяснил, почему не стал скрывать отношения с Мизулиной.