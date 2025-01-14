Певец Филипп Киркоров назвал свой главный страх

Певец Филипп Киркоров признался, что боится темноты. Об этом сообщает HELLO!

Филипп Киркоров, вспоминая о съемках в фильме «Братья», назвал свой главный страх. По словам певца, он боится темноты. Впрочем, это касается еще и скрытных людей.

«Я очень боюсь темноты. И в особенности темноты людской. Но на съемках мне было легко и комфортно», — рассказал он.

При этом во время съемок Киркорову приходилось на себе испытывать сюрпризы природы.

«Я тонул в болоте, плавал в ледяной воде, лазил по лесам, по горам — босиком… Все, что только было можно, со мной в „Братьях“ приключилось. Но это цветочки по сравнению с тем, что выпадало на мою долю за 35 лет в шоу-бизнесе», — сообщил он.

Певец признался, что намеренно отказался от дублера в фильме, чтобы лично испытать все невзгоды съемочного процесса.

Ранее мы писали о том, что Киркоров сделал личное признание о мучающей его боли.