«Подам знак»: Волочкова отказалась отмечать день рождения с дочерью

Анастасия Волочкова отказалась праздновать совершеннолетие дочери, об этом сообщает mk.ru.

23 сентября дочь балерины Ариадна празднует свое 18-летие. Отношения между знаменитой матерью и дочкой в последнее время нельзя назвать идеальными. Так, Ариадна не пригласила Волочкову на свой выпускной. А теперь встал вопрос о том, будет ли балерина на дне рождения дочери.

Анастасия Волочкова рассказала, что уже долгое время не участвует в праздниках Ариадны, девочка организовывает все сама.

«Она вообще в последние годы всегда отмечает дни рождения самостоятельно. Те дни рождения, на которых я присутствовала, когда она была еще ребенком и подростком, я, конечно, сама их организовывала», — рассказала балерина.

Попутно Волочкова припомнила отцу девочки то, что он не появлялся на днях рождения.

«Ее папа не присутствовал ни на одном из ее дней рождений на протяжении семи лет. Приходили мои друзья. Коля Басков уделял Арише больше внимания, чем ее собственный папа», — заявила Волочкова.

Балерина отметила, что приготовила дочери подарок — комплект ювелирных украшений. Однако на самом торжестве Анастасия не задержится.

«Когда ребенок уже стал таким взрослым, появление родителей не всегда является приятным сюрпризом для детей. Поэтому я просто подам ей знак, и сделаю это очень тонко и грамотно», — объяснила она.

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