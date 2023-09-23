Одним из пострадавших от мошенничества экс-возлюбленного Волочковой оказался известный актер

Актер Соломатин стал жертвой экс-возлюбленного Анастасии Волочковой, об этом сообщает Пятый канал.

Накануне Дмитрия Дюрана, который в 2022 году встречался с балериной Анастасией Волочковой, задержали правоохранительные органы. Выяснилось, что мужчина давно был в федеральном розыске — его подозревали в мошенничестве.

Схема Дюрана была простая — он находил в Сети бизнес-партнеров, у которых просил деньги в кредит для расширения кондитерской. Сначала мужчина исправно платил проценты, рассказал один из пострадавших, актер Сергей Соломатин. Но затем пошли отговорки и Дюран исчез.

«Я считаю, что такого человека необходимо посадить. Сейчас с деньгами вряд ли у них что-нибудь найдут, хотя не исключено. Но такой человек, который обманул столько людей — должен сидеть», — объяснил Соломатин.

По мнению актера, в мошеннической схеме замешан не только Дюран. У него было несколько сообщников — некие Антон, Кристина и Юлия. Они сейчас находятся на свободе.

При этом Соломатин рассказал, что помочь полиции поймать подозреваемого вызвались сами пострадавшие бизнесмены. Они позвали Дюрана на встречу, где под прикрытием находились полицейские.

«Прояснилось, что он, оказывается, по многим делам проходит, он вообще в розыске. Фамилия у него раньше была другая. Но создавал впечатление нормальное», — признался актер.