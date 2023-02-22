Подала в суд: что на этот раз не поделила Муцениеце с экс-супругом Прилучным

Когда-то Павел Прилучный и Агата Муцениеце считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За долгие годы брака молодые люди успели стать счастливыми родителями двух детей. Но, несмотря на это, любовь им не удалось спасти, и несколько нет назад актеры развелись. Сейчас их отношения трудно назвать дружескими: у сторон по-прежнему остались вопросы друг к другу. Ситуацию обострило и то, что Агата подала в суд на Павла. Об этом сообщает издание «StarHit».

После развода Муцениеце переехала вместе с детьми в просторную квартиру в Москве, именно по поводу недвижимости девушка и начала новое разбирательство. 6 февраля ее представители обратились в Головинский районный суд с целью выписки экс-возлюбленного из квартиры. По информации источника, слушание назначено на 6 марта.

Известно, что Прилучный мог и сам осуществить данную процедуру через МФЦ. Однако, если Агата подала иск, это значит, что мужчина не хочет добровольно выписываться.

Пока ни Муцениеце, ни ее экс-супруг не комментировали сложившуюся ситуацию.

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