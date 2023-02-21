Назло Прилучному: разведенная Агата Муцениеце станет звездой эротического шоу

Совсем недавно Екатерина Варнава презентовала столице свое шоу для взрослых «Абсолютно нога». Мероприятие носит «говорящее название», вот почему оно стало вмиг популярным среди жителей Москвы. К слову, не каждый желающий может себе позволить посмотреть данную постановку: стоимость на билеты доходит до 50 тысяч рублей. Сегодня стало известно, что в шоу Варнавы произойдут изменения.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», вместо самой Екатерины теперь на сцену выйдет Агата Муцениеце. Уже совсем скоро спектакль с экс-супругой Прилучного покажут в театре-кабаре. Отметим, что участие в этом шоу требует смелости и раскованности от девушки, вот почему всех интересует вопрос: насколько далеко сможет зайти Агата для этой роли.

Ранее Давид Манукян впервые прокомментировал отношения со звездой «Закрытой школы». Напомним, уже больше месяца ходят слухи о романе между знаменитостями. Все началось с того, что Агата сыграла в клипе певца и весьма правдоподобно изобразила с ним любовь. Высказывание Давида читайте в этой статье.