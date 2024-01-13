«Подала на развод»: Алексей Глызин рассказал о проблемах в семейной жизни

70-летний Алексей Глызин уже больше 30 лет как счастлив в браке со своей супругой. В интервью изданию «Антенна-Телесемь» певец раскрыл секрет крепкого союза, а также вспомнил яркие моменты из своей жизни.

В браке исполнителя не все было так гладко, как могло бы показаться. А однажды пара и вовсе находилась на грани развода.

«У нас случались шторма и даже цунами, когда в каком-то году супруга подала на развод, потому что ее утомило мое творчество», – заявил Алексей Глызин.

Дело в том, что профессия артиста предполагает постоянную экспрессию. Поэтому звезды шоу-бизнеса зачастую не могут похвастаться стабильным психическим состоянием.

«Надо быть морально устойчивым и крайне внимательным к своим поступкам, поскольку то, что позволено человеку неизвестному, не позволено тебе, если ты на виду и на тебя смотрят под микроскопом», – пояснил исполнитель.

Алексей Глызин также поделился одной необычной историей. Сразу после его женитьбы разъяренные поклонницы хотели отомстить артисту. Они настолько разозлились, что подожгли дверь его квартиры.

Однако возлюбленная Глызина с пониманием отнеслась к этому. Женщина тогда была занята построением собственной карьеры и не позволяла себе отвлекаться на интриги из мира шоу-бизнеса.

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