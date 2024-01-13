Лариса Долина трогательно поздравила сестру Ирину Апексимову с днем рождения, об этом сообщает Экспресс газета.

13 января актрисе Ирине Апексимовой исполняется 58 лет. Звезда фильма «Северное сияние» принимает поздравления от поклонников и звездных коллег. Одной из тех, кто публично обратился к Апексимовой стала ее троюродная сестра Лариса Долина.

«Родная моя, любимая сестра, даже не представляешь, какая для меня сегодня радость тебя поздравлять с днем рождения! Я бесконечно благодарна тебе за то, что именно ты сообщила мне о нашем родстве! Что именно ты позвала меня в театр, доверив мне сложнейшую роль» — написала певица.

Долина добавила, что не знала, справится ли с новой ролью в театре, но благодаря поддержке Апексимовой, у нее все получилось. Певица заявила, что театр на Таганке стал для нее новым домом после приглашения актрисы.

«Сил тебе, любимая моя, терпения, здоровья! Люблю сильно!» — написала Долина.

Ранее мы писали о том, что 68-летняя певица Лариса Долина сообщила об отъезде из России на Мальдивы.