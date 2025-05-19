«Подает нам сигналы»: музыкальный критик объяснил, почему Пугачева выпускает новые песни

Музкритик заявил, что Пугачева сигнализирует о желании вернуться в Россию. Об этом сообщает Ura.ru.

Музыкальный критик Гуру Кен прокомментировал последние песни, которые выпустила Алла Пугачева. Эксперт заявил, что певица не зря выбрала репертуар, связанный с Великой Отечественной войной. Таким образом она, якобы, заявляет, что помнит о незыблемых ценностях для россиян.

«Алла Пугачева, кажется, подает нам сигналы. Но мы не считываем их пока почему-то. А между тем, она открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей, она почитает Великую Победу и наших ветеранов», — объяснил он.

Кен уверен, что Пугачева намерена вернуться в Россию — поэтому она поет патриотические песни.

«Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей», — добавил критик.

Ранее мы писали о том, что стоимость дома Аллы Пугачевой на Истре снизилась на 22 миллиона рублей.