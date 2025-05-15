Стоимость дома Аллы Пугачевой на Истре снизилась на 22 миллиона рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Старый загородный дом Аллы Пугачевой, который сейчас принадлежит ее внуку Никите Преснякову никак не могут продать. Ранее недвижимость на берегу Истринского водохранилища выставляли за 152 миллиона рублей.

Как выяснили журналисты, цена упала на 22 миллиона рублей — сейчас дом Пугачевой можно купить за 130 миллионов рублей. Ходят слухи, что дом хотят побыстрее продать, но цена была слишком высокой.

Сообщается, что кадастровая стоимость участка певицы составляет 3,8 миллиона рублей, тогда как дома — 21,2 миллиона рублей. Указано, что здание построено в 1999 году.

В доме Пугачевой помимо гостиных и спален есть бассейн, хамам, бильярдная и кинотеатр.

Ранее мы писали о том, что четырехлетнюю двоюродную внучку Аллы Пугачевой травят из-за связи с певицей.