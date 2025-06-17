Под венец в черном: Утяшева вспомнила о свадьбе с Волей, которая обернулась трагедией

Ляйсан Утяшева рассказала, что ее свадьба совпала со смертью мамы. Об этом стало известно в эфире шоу «Дерзкая готовка».

В новом выпуске авторского шоу гимнастка поделилась переживаниями. Утяшеву беспокоит, что у нее не было традиционной свадьбы с белым платьем. Дело в том, что в 2012 году у спортсменки умерла мама. Она тяжело переживала смерть родительницы, поэтому на свадьбу с Павлом Волей отказалась надевать светлое платье. Также у супругов не было торжества. Ляйсан пришла в ЗАГС в черном, а Павел — в сером.

«Я переживала долго на эту тему. Каждая девочка хоть раз в жизни хотела выйти в белом платье красивом. У меня этого не было, поскольку мы поженились в тот год, когда ушла моя мама, и я в ЗАГСе была в черном. Паша был в сером», — призналась она.

По словам гимнастки, ей бы хотелось сыграть красивую свадьбу. При этом Утяшева не любит шумные праздники и предпочитает скромные семейные застолья. Именно поэтому она в шутку называет себя и мужа «тихушниками».

Ранее Ляйсан Утяшева спустя 10 лет перестала скрывать дочь от Павла Воли. Подробности читайте в этой новости.