НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 мая 2025, 16:18
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«Душа еще красивее твоей внешности»: Ляйсан Утяшева спустя 10 лет перестала скрывать дочь от Павла Воли

Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева перестала скрывать лицо дочери Софии от Павла Воли.
«Душа еще красивее твоей внешности»: Ляйсан Утяшева спустя 10 лет перестала скрывать дочь от Павла Воли

© Starface.ru

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева в личном блоге обратилась к дочери Софии и впервые разместила фото, на которых показала лицо девочки. 10 лет звездные супруги предпочитали скрывать внешность наследницы.

Дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой отмечает свой первый юбилей. Ей исполнилось 10 лет. В честь этого события экс-спортсменка решила перестать прятать лицо Софии и показала поклонникам именинницу.

«Ты красивая, тоненькая и очень интеллигентная. А твоя душа еще красивее твоей внешности. Побед и радости на твоем лице. Здоровья и счастья. Мы всегда рядом с тобой. Мы — самые счастливые родители», - обратилась Утяшева к дочери.

К слову, телеведущая делилась, что не показывает детей не просто так. По ее словам, они сами не хотят публичности. Например, сын Ляйсан и Павла Роберт в принципе не любит фотографироваться. А София просит согласовывать с ней все снимки.

Ранее Ляйсан Утяшева показала новую татуировку на шее.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ляйсан Утяшева
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