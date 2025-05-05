«Душа еще красивее твоей внешности»: Ляйсан Утяшева спустя 10 лет перестала скрывать дочь от Павла Воли

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева в личном блоге обратилась к дочери Софии и впервые разместила фото, на которых показала лицо девочки. 10 лет звездные супруги предпочитали скрывать внешность наследницы.

Дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой отмечает свой первый юбилей. Ей исполнилось 10 лет. В честь этого события экс-спортсменка решила перестать прятать лицо Софии и показала поклонникам именинницу.

«Ты красивая, тоненькая и очень интеллигентная. А твоя душа еще красивее твоей внешности. Побед и радости на твоем лице. Здоровья и счастья. Мы всегда рядом с тобой. Мы — самые счастливые родители», - обратилась Утяшева к дочери.

К слову, телеведущая делилась, что не показывает детей не просто так. По ее словам, они сами не хотят публичности. Например, сын Ляйсан и Павла Роберт в принципе не любит фотографироваться. А София просит согласовывать с ней все снимки.

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