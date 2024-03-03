Под строгим запретом: с кем отказывается работать певица Клава Кока

Певица Клава Кока отказывается работать с женщинами-водителями. Такое требование звезда прописала в своем райдере, который опубликовал Telegram-канал Baza.

Звезда музыкального лейбла Black Star требует, чтобы в аэропорту она находилась в VIP-зале, а летать она согласна только в бизнес-классе у окошка. Встречать певицу должен Mercedes S-класса и один минивен А-класса с шестью спальными местами. Обязательное условие: Клава Кока требует, чтобы водителем был обязательно мужчина. Ему запрещено курить за рулем, употреблять снюс и любой вид табака.

Певица согласна жить в гостинице рейтингом от четырех звезд: она требует размещать ее в номере люкс с обязательным рум-сервисом. Охрана звезды может жить в стандартных номерах. На питание исполнительница хита «Покинула чат» требует 45 тысяч рублей в день. Коллективу и членам группы хватит 17 тысяч рублей.

В гримерке обязательно должно быть +22 градуса. Она должна быть светлой и просторной. Внутри Клава просит разместить кофемашину, шоколадки «Киндер», вегетарианские блюда и розы.

Гонорар звезды за концерт в Москве составляет 4 млн рублей, в других городах — 7 млн рублей.

Ранее певица Клава Кока и ее возлюбленный сняли квартиру в Париже за 200 евро в сутки.