Под следствием бывшая помощница: дело о краже 5,5 млн рублей у Шнурова передали в прокуратуру

Правоохранители, которые занимаются расследованием хищения у певца Сергея Шнурова 5,5 млн рублей, просят прокуратуру утвердить обвинительное заключение в отношении его помощницы Анастасии Кулигиной.

Следователи считают, что девушка за все время работы более 60 раз перевела себе на карту деньги, которые находились на счету у жены музыканта Ольги, передает «Коммерсант». Кроме того, Анастасию обвиняют в краже 3,5 млн рублей наличными — эти денежные средства хранились в кладовке и причитались Шнурову за выступление на корпоративе.

Кулигина во время следствия призналась, что слишком вольно распоряжалась средствами с карты Ольги. Однако с обвинениями в краже наличных средств бывшая помощница не согласна. В связи с этим сторона защиты считает, что уголовное дело необходимо вернуть на дорасследование, а также настаивает на проведении эксперимента, который якобы поможет снять часть обвинений с фигурантки.

Ранее Шнуров заявил о намерении подать в суд на организаторов концерта в Лужниках. Артист считает, что его выступление было сорвано без веской причины.