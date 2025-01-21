«Она уже готова выезжать гастролировать»: раскрыто состояние Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова уже выписалась из больницы после нервного срыва из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В беседе с 360.ru продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица пошла на поправку и уже готовится к концертам.

«Безусловно, она себя хорошо чувствует. У нее уже начинается концертная деятельность. Насколько я знаю, она готова, как говорится, выезжать уже гастролировать», — рассказал Сергей Дворцов.

Собеседник издания добавил, что Анну Седокову выписали из больницы еще до Нового года. По словам Сергея Дворцова, после поездки в Майами артистка «активно готовится» к выступлениям.

«Из больницы она вышла еще перед Новым годом. В новогодние праздники, соответственно, она была в Майами. Сейчас она активно готовится к концертной деятельности», — отметил продюсер.

В одном из интервью Сергей Дворцов рассказывал, что в начале января певица тайно летала в США для решения финансовых вопросов. Продюсер утверждал, что у Анны Седоковой были совместные банковские счета с экс-супругом.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, сразу после дня рождения Анны Седоковой. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

После трагедии с бывшим мужем певица попала в больницу с нервным срывом и отменила гастрольный тур. При этом многие обвиняют Анну Седокову в причастности к гибели Яниса Тиммы. Известно, что незадолго до случившегося пара развелась, и баскетболист тяжело переживал расставание и находился в депрессии.

Ранее мы писали о том, что первая жена Яниса Тиммы упрекнула Анну Седокову за молчание после смерти бывшего.