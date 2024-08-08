«Под одну гребенку сейчас загребают»: Волочкова о проверках артистов на алкоголь перед концертами

Балерина Анастасия Волочкова возмущена предложением запретить артистам выступать пьяными. В соцсетях она порассуждала об идее депутатов Государственной думы и объяснила свою позицию.

Знаменитость считает эту инициативу бредовой и убеждена, что в ней нет никакого смысла. По словам Анастасии, предложение не приведет к результатам, куда лучше призвать подобных артистов к совести.

«Почему из-за каких-то некоторых людей, которые выходили с микрофоном, падали, запутывались в шнурах от этих микрофонов в пьяном виде, нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред. В стране других проблем что ли нет?» – высказалась она в личном микроблоге.

На кадрах Волочкова делала заявление в балетном зале и в какой-то момент похвасталась своей фигурой.

Напомним, что на днях депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену и запретить им выступать в нетрезвом виде.

Ранее мы писали о том, что Кушанашвили назвал скандальный концерт Глюкозы в Красноярске постановочным. Именно после этого выступления в соцсетях подняли вопрос о поведении звезд на сцене. СМИ писали, что певица могла быть в состоянии алкогольного опьянения.