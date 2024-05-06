«Под надзором»: жена раскрыла состояние госпитализированного Николая Носкова

Жена 68-летнего Николая Носкова Марина заявила, что артист чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала в разговоре с RT.

Женщина призналась, что температура и сатурация находятся в норме. Но после вируса у Носкова обнаружили проявления пневмонии. Сейчас музыкант лечится и проходит курс реабилитации. Супруга звезды успокоила поклонников словами, что с артистом все в порядке, отметив, что он «под надзором».

Марина Носкова выразила надежду, что концерт Николая 10 мая все же состоится. Напомним, что певец планировал выступить в столичном клубе Petter.

«Вот только что разговаривала с организатором, что главный врач дал разрешение, что, возможно, это произойдет, если все будет хорошо. Вот такие новости на сегодняшний день», — рассказала она.

Носкова также поблагодарила врачей клиники, где лечится ее супруг.

«То есть все на высшем уровне. Все хорошо. И чувствует он себя хорошо», — добавила женщина.

Напомним, что информация о госпитализации артиста появилась 3 мая. СМИ писали о том, что Носкова экстренно доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Тогда отмечалось, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Он мучился от сильного кашля, болей в груди и высокой температуры.

Ранее мы писали о том, что близкий мужчина Юлии Началовой рассказал о том, какой была покойная певица. Он признался, что до сих пор не может удалить переписки с ней, хотя прошло уже много лет.