«Не стираю до сих пор наши переписки»: близкий мужчина Юлии Началовой рассказал об их отношениях

Певец Алексей Чумаков заявил, что не удаляет переписки с умершей Юлией Началовой. Одна из самых обаятельных артисток российского шоу-бизнеса ушла из жизни 16 марта 2019 года.

Коллеги, друзья и родные до сих пор тяжело вспоминают о том, как звезда мучилась до своей смерти. Она испытывала проблемы с ногами, превозмогала боль и не жаловалась, до последнего работая и выходя в кадр на каблуках. У Началовой был целый список заболеваний – красная волчанка, проблемы с почками, диабет и подагра.

Во время выпуска шоу «Искры летят» на канале МУЗ собравшиеся вспоминали о творчестве артистки и делились личными историями. Так, певец Алексей Чумаков признался, что у них с Юлией были очень теплые дружеские отношения. Она считала мужчину близким человеком, с которым не только было приятно работать, но и общаться. Они не раз выступали вместе, а когда артистки не стало, то Алексей один из первых выразил соболезнования родным Юлии.

«Ее было очень смешно веселить, потому что она своим смехом заводила всех вокруг, это правда. И я даже не стираю до сих пор наши переписки, потому что как-то для меня это…», — поделился Чумаков.

Ранее композитор Александр Клевицкий в интервью сайту «Страсти» рассказал о том, что отличало Юлию Началову от других певиц. Он работал с артисткой и вспоминает о ней, как об очень талантливой исполнительнице.