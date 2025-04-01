Под маркой «Ефремов» планируют выпускать безалкогольную водку и коньяк. Об этом сообщает RT.

Как утверждают журналисты, с такой идеей выступил директор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков — он уже подал соответствующие документы на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Лукьянчиков планирует зарегистрировать два товарных знака: «Ефремов» и «Ефремовка». Сообщается, что под этими брендами бизнесмен хочет выпускать безалкогольную водку и коньяк. В беседе с журналистами мужчина заявил, что это не первоапрельская шутка.

«Ни в коем разе! Мы серьёзные люди», — ответил он.

Ранее Лукьянчиков предложил Михаилу Ефремову после УДО работу на швейной фабрике. Свою помощь он объяснял тем, что является поклонником творчества актера.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов после выхода из колонии намерен посетить храм и восстановить зубы.