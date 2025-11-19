«Под капельницей мы лежали только в шоу и за денежку»: Малиновская опровергла алкогольную зависимость

Телеведущая Маша Малиновская опровергла, что у нее есть серьезные проблемы с алкоголем. Она приняла участие в реалити-шоу «Звезды под капельницей», но дала понять, что согласилась на съемки только ради денег.

На телеканале «Пятница!» показали первый выпуск проекта, в котором знаменитостей поместили в рехаб. Среди участников оказалась и Маша Малиновская. Только она не считает, что зависима от спиртного.

«У всех нас разные проблемы. Кто-то напивается и творит дичь, а кто-то любит выпить вина в пятницу под любимый сериал, как в моем случае. В монтаже это уточнение отрезали, что является манипуляцией. За нас с Женей Осиповой можете не переживать. Мы обычные русские бабы. В жизни можем гульнуть на выходных, но под капельницей мы лежали только в шоу и за денежку», - заявила телеведущая в личном блоге.

Отрицает проблемы и другая участница шоу – Анастасия Волочкова. Она покинула проект после первого выпуска. По словам балерины, она не знала о формате реалити.

