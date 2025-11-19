«Настолько с ней уютно и комфортно»: Рома Желудь признался Анастасии Волочковой в симпатии

Блогер Рома Желудь высказался о балерине Анастасии Волочковой, с которой снялся в одном реалити-шоу. Он признался, что его влекло к артистке и он считает ее очень красивой женщиной. Об этом он заявил в личном Telegram-канале.

В первом выпуске проекта «Звезды под капельницей» Желудь довольно тесно общался с Волочковой. По словам блогера, ему было приятно быть рядом с танцовщицей. Более того, он испытывал практически физическое удовольствие от того, что контактировал с ней.

«Когда рядом, настолько с ней уютно и комфортно, весело, но помимо этого она еще и безумно сексуальная женщина. Настолько, что от растяжки и шпагата рядом [было влечение] даже у меня, что большая редкость. Больше мне сказать нечего», - поделился Рома.

К слову, дольше одного выпуска Анастасия не продержалась в проекте. Она стала первой, кто ушел из звезд. Другие участники обвинили ее в недостойном поведении.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, почему Анастасия Волочкова ушла из реалити «Звезды под капельницей».