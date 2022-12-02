Под елочкой можно не только писать: Газманов устроил брачные игры под деревом

Кажется, что в звездной паре царит полная идиллия, но они признаются, что это не так. Газманов откровенно рассказывал о том, что чуть не сорвал собственную свадьбу. Мужчина дважды довел Марину до истерики.

Сначала певец открыл не ту коробочку с кольцами в ЗАГСЕ, а потом долго думал над ответом у алтаря.

«Женщина в ЗАГСе спрашивает: «Готовы ли вы стать женой…» Она сказала: «Да!» Потом меня спрашивают: «Готовы ли вы быть всю жизнь…» Я задумался и стал держать паузу по Станиславскому», – делился артист в эфире программы «Судьба человека».

Ранее мы писали о том, как Газманов вспомнил о бурном прошлом и опыте с тремя развратницами.