Под елочкой можно не только писать: Газманов устроил брачные игры под деревом
Певец Олег Газманов много лет счастлив в браке со своей женой Мариной. Супруги признаются, что им очень хорошо вместе. Недавно влюбленные устроили брачные игры под елью, которая растет у них на участке. Другая звезда, балерина Анастасия Волочкова свою елочку использует не по назначению.
Избранница народного артиста опубликовала в соцсетях черно-белое фото, на котором они с Олегом расположились на снегу прямо под деревом. Пара примерила теплые свитера, а женщина прижалась к груди своего мужа. Кадр выполнен в черно-белом цвете. Поклонники отметили, что романтика передается даже через экран.
Фото: Соцсети Марины Газмановой
Кажется, что в звездной паре царит полная идиллия, но они признаются, что это не так. Газманов откровенно рассказывал о том, что чуть не сорвал собственную свадьбу. Мужчина дважды довел Марину до истерики.
Сначала певец открыл не ту коробочку с кольцами в ЗАГСЕ, а потом долго думал над ответом у алтаря.
«Женщина в ЗАГСе спрашивает: «Готовы ли вы стать женой…» Она сказала: «Да!» Потом меня спрашивают: «Готовы ли вы быть всю жизнь…» Я задумался и стал держать паузу по Станиславскому», – делился артист в эфире программы «Судьба человека».
Ранее мы писали о том, как Газманов вспомнил о бурном прошлом и опыте с тремя развратницами.