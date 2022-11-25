Газманов вспомнил о бурном прошлом и опыте с тремя развратницами

Певец Родион Газманов все еще не встретил девушку, с которой готов идти под венец. Пока он остается завидным холостяком и вспоминает времена своей бурной молодости. Звезда опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором позирует в окружении трех полуголых моделей.

На фото музыкант расположился на диване в халате и с блаженным выражением лица. А рядом с ним лежат три девушки в нижнем белье. Оказалось, что кадр был сделан два года назад во время съемок клипа.

«Беззаботный 2020-й. Ну, по сравнению с «сейчас», конечно же», – подписал публикацию звезда.

Поклонники Родиона разделились на два лагеря. Многие позавидовали мужчине, а некоторые раскритиковали его за вызывающее поведение.