Газманов вспомнил о бурном прошлом и опыте с тремя развратницами
Певец Родион Газманов все еще не встретил девушку, с которой готов идти под венец. Пока он остается завидным холостяком и вспоминает времена своей бурной молодости. Звезда опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором позирует в окружении трех полуголых моделей.
На фото музыкант расположился на диване в халате и с блаженным выражением лица. А рядом с ним лежат три девушки в нижнем белье. Оказалось, что кадр был сделан два года назад во время съемок клипа.
«Беззаботный 2020-й. Ну, по сравнению с «сейчас», конечно же», – подписал публикацию звезда.
Поклонники Родиона разделились на два лагеря. Многие позавидовали мужчине, а некоторые раскритиковали его за вызывающее поведение.
rodder13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Родион, вы такой шалун», «Бедный Родик, зови на помощь, если что», «Великолепный гарем», «Хулиганский клип», «Не подходит вам эта картина с полуголыми «барышнями», – пишут в комментариях.
Многие пользователи Сети думают, что у Газманова-младшего есть любимая девушка, но он ее якобы скрывает. В прошлом певец угодил в скандал, когда его бэк-вокалистка объявила о беременности. Тогда многие посчитали, что именно Родион является отцом ребенка. Но звезда всячески опровергал слухи о романе с красавицей.
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