«Под чужую музыку»: звезда «Дома-2» Солнце рассказала о выступлениях Бородиной и Бузовой

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Николаева, которая обрела популярность под псевдонимом Солнце, рассказала о выступлениях Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Она была диджеем, но завершила карьеру.

Знаменитость поделилась подробностями карьеры в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1». Ольга рассказала, что работала профессиональным диджеем и выступала в заведениях. По словам звезды, на смену обычным диджеям пришли артисты, которые выступали под чужую музыку.

«Это подпортило немного историю. Все те, кто меня уже знал, понимали, что я сама свожу треки, что я играющий диджей, у меня нет флешки, которую кто-то записал», — поделилась она.

Ведущий подкаста рассказал историю о том, что Ксения Бородина хотела поставить флешку с музыкой, но она не включалась. Солнце отметила, что такое действительно было, об этом говорили организаторы.

«Они (Бузова и Бородина – прим.ред.) приезжали как лицо. Люди платили за это. Как концерт под фонограмму, но под чужую музыку», – добавила Ольга.

Но она подчеркнула, что с коммерческой точки зрения ничего плохого в подобных заказах нет, так как многие люди приходят, чтобы увидеть «медийного человека».

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