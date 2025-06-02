Живет в деревне и не одобряет Бузову: куда пропал участник золотого состава «Дома-2» Май Абрикосов

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов после ухода из реалити пропал с ТВ и перестал развивать социальные сети. Как выяснил Telegram-канал Mash, сейчас звезда золотого состава шоу живет в деревне и занимается развитием клининговой компании.

По данным источника, Абрикосов не любит вспоминать свое участие в телестройке, так как после съемок ему пришлось лечить нервы. Мужчина переехал за город, занялся садоводством – выращивает смородину. Также нелицеприятно Май отзывается о телеведущей Ольге Бузовой, которая сначала была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей реалити.

Зарабатывает Абрикосов на бизнесе. Он открыл клининговую компанию, нанял бригаду, которая занимается уборкой помещений. Сам он только руководит фирмой. Как признался сам Май, с бывшими участниками проекта он общение не поддерживает.

Отметим, что многие звезды «Дома-2» после проекта обрели популярность в социальных сетях. Некоторые, как Ольга Бузова, начали развивать карьеру на ТВ. А кто-то просто зарабатывает на рекламе, которую размещает в личном блоге.

Ранее Николай Должанский рассказал, что Олега Майами пытались сжечь в «Доме-2».