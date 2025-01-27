«Под 100 кг весила»: Алена Водонаева высказалась о резком похудении Кристины Агилеры

Блогер Алена Водонаева порадовалась за певицу Кристину Агилеру, которая сбросила лишний вес. Российская звезда опубликовала в соцсетях ролик с исполнительницей и обратила внимание на ее прежнюю фигуру.

Водонаева активно ведет соцсети и обсуждает новости шоу-бизнеса. Она поделилась кадрами 2018 года, когда Агилера была намного полнее, чем сейчас. Выступающая за худобу блогер заявила, что Кристина очень сильно изменилась.

«Не могу поверить, что несколько лет назад Кристина выглядела вот так. Любимая певица реально под 100 кг весила», — написала она.

Звезда также добавила свежие снимки поп-дивы, на которых она предстала меняющейся фигурой. Водонаева отметила, что Кристина всю жизнь боролась со скачками веса.

«Лишний вес был и это невозможно отрицать. Как хорошо, что Кристина вернулась к своему исходнику», – добавила Алена.

Подписчики блогерши отметили, что Кристина Агилера добилась такого результата не сама, а с помощью популярного препарата для лечения диабета. Другие же написали, что Агилера никогда не весила «под сто».

«70 кг максимум она весила. У нее рост метр с кепкой, поэтому любое прибавление в весе, и она становится колобком», – написал один из пользователей Сети.

44-летняя Кристина Агилера недавно опубликовала у себя в соцсетях комментарии от хейтеров и научила поклонников самоуверенности. Также она поделилась, что с юности страдала из-за критики фигуры. С возрастом у нее появились изменения в теле, оно уже было не таким стройным. Тогда она впервые столкнулась с хейтом.

Ранее мы писали о том, что модель Эмили Ратаковски показала фигуру в купальнике во время отпуска в Бразилии.