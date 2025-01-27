«Так сильно люблю»: Эмили Ратаковски показала фото из отпуска в Бразилии
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Модель Эмили Ратаковски проводит свой отпуск в Бразилии. 33-летняя звезда показала фото в купальнике и призналась в любви Рио-де-Жанейро в соцсетях.
Знаменитость опубликовала серию разнообразных кадров, на которых, преимущественно, была в купальниках. Она позировала на пляже в разноцветном бикини, в комплекте с вишенками и в очках, а также стояла в брюках и футболке у статуи Христа в Рио-де-Жанейро.
«Я так сильно люблю Рио», – написала модель.
Эмили не стала рассказывать, с кем отправилась в отпуск. Но на фото можно заметить подруг девушки и ее сына Сильвестра, которого она родила от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Они были вместе с 2018 по 2022 год, но потом расстались.
Зарубежный таблоид Daily Mail сообщает, что модель встречается с 33-летним Остином Батлером. Недавно стало известно о его разрыве с 23-летней манекенщицей Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд. Пока пару не замечали вместе, а сами они не распространяются о личной жизни в соцсетях.
Ранее мы писали о том, что 51-летняя модель Кейт Мосс снялась в новой фотосессии для известного бренда.