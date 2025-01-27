«Так сильно люблю»: Эмили Ратаковски показала фото из отпуска в Бразилии

Эмили не стала рассказывать, с кем отправилась в отпуск. Но на фото можно заметить подруг девушки и ее сына Сильвестра, которого она родила от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Они были вместе с 2018 по 2022 год, но потом расстались.

Зарубежный таблоид Daily Mail сообщает, что модель встречается с 33-летним Остином Батлером. Недавно стало известно о его разрыве с 23-летней манекенщицей Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд. Пока пару не замечали вместе, а сами они не распространяются о личной жизни в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что 51-летняя модель Кейт Мосс снялась в новой фотосессии для известного бренда.