«Почва ушла из-под ног»: Данила Поперечный* рассказал, как пережил первые годы эмиграции

Данила Поперечный* (признан иностранным агентом на территории РФ) рассказал, как проходит его адаптация к жизни в США после отъезда из России в марте 2022 года. Подробностями комик поделился на своем YouTube-канале.

Стендапер уже больше трех лет находится в эмиграции, и ему все еще сложно строить долгосрочные планы. Однако, по словам Поперечного*, постепенно ситуация становится более предсказуемой.

Со временем ему стало проще ориентироваться в новых обстоятельствах, а горизонт планирования «потихонечку в два дня раздвигается».

«Когда меня назначили иноагентом, то первое время я не понимал, что это значит. Почва ушла из-под ног. Но сейчас осознал: «Назначили и назначили. Я не стал от этого настоящим иноагентом. Жизнь продолжается», — добавил Данила Поперечный*.

Напомним, что в США юморист переехал вместе со своей женой Полиной Чистяковой. Звездная пара не раз жаловалась на жизнь в эмиграции. В частности, Поперечный* утверждает, что жить за границей крайне дорого.

«Если для вас 5 тысяч долларов в месяц потратить без оглядки — слишком много, то не приезжайте сюда», — посоветовал комик.

*признан иностранным агентом на территории РФ