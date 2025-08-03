«Бегите отсюда»: уехавший из РФ комик Данила Поперечный* пожаловался на жизнь в США

Уехавший из России в 2022 году комик Данила Поперечный* (признан иноагентом на территории РФ) и его жена, блогер Полина Чистякова пожаловались на дорогую жизнь в США.

«Для тех, кого интересует стоимость жизни в Лос-Анджелесе, – бегите отсюда. Даже не думайте сюда приезжать! Если для вас 5 тысяч долларов в месяц потратить без оглядки – слишком много, то не приезжайте сюда», — заявил комик в личном блоге.

Поперечный* также назвал американскую медицину «переоцененной» и с грустью отметил, что страховой полис обходится в 3-4 тысячи долларов (240 – 320 тысяч рублей по текущему курсу). При этом он не покрывает все расходы, а лишь дает право на скидку.

Кроме того, по словам жены комика, в США можно записаться только к терапевту, а ждать приема приходится месяц.

«Меня возмущает и пугает медицина в США. Более того, у меня на этом случилась гиперфиксация: я так боюсь столкнуться с ситуацией, когда мне понадобится помощь американского врача», - разоткровенничалась Чистякова, добавив, что каждый раз возвращается в Москву и проходит полное обследование.

Стоит отметить, что Полина Чистякова, в отличие от мужа, регулярно приезжает в Россию. Сам Поперечный* в последний раз посещал Родину в начале 2024 года.

Ранее Данила Поперечный* рассказал о желании вернуться в Россию.

*Признан иностранным агентом на территории России