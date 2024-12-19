С начала спецоперации на Украине многие звезды уехали из России и обосновались за границей. Артисты пытаются зарабатывать в других странах, но их гонорары не сравнимы с теми, которые были на Родине. Чтобы привлечь зрителей, они делают различные коллаборации. В этом году они решили снова устроить свой «Голубой огонек».

Новогодний фильм называется «Мирные огоньки». В нем приняли участие многие российские знаменитости: Дмитрий Назаров с женой Ольгой, писательница Людмила Петрушевская, «Би-2», «Каста, «АлоэВера», Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Выступит на концерте и рэпер Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ), который неоднократно критиковал российских властей и выступал с националистическими заявлениями в поддержку Украины.

«Готовы к теплому и искреннему Новому году? Почувствуйте атмосферу праздника», — сказано в анонсе к «Мирному огоньку».

Ранее стало известно, что Артур Смольянинов* решил заработать на соотечественниках обсуждением с ними фильмов за деньги. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем опасны контакты с опальным артистом для простых россиян, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга *признан иноагентом на территории РФ