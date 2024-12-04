Могут приравнять к финансированию терроризма: что грозит россиянам за спонсирование мероприятий Смольянинова*

Актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нашел способ, как заработать денег на соотечественниках. Он готов обсуждать с ними фильмы за деньги. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем опасны контакты с опальным артистом для простых россиян, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

По словам эксперта, в судебной практике пока еще отсутствуют дела в отношении граждан, посещающих концерты или творческие вечера лиц, включенных в списки террористов и экстремистов. Сами такие лица организовать свои мероприятия офлайн в России не могут, так как будут немедленно арестованы и препровождены в отдел полиции.