Могут приравнять к финансированию терроризма: что грозит россиянам за спонсирование мероприятий Смольянинова*
© Tarakanov Vadim/East News
Актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нашел способ, как заработать денег на соотечественниках. Он готов обсуждать с ними фильмы за деньги. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем опасны контакты с опальным артистом для простых россиян, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
По словам эксперта, в судебной практике пока еще отсутствуют дела в отношении граждан, посещающих концерты или творческие вечера лиц, включенных в списки террористов и экстремистов. Сами такие лица организовать свои мероприятия офлайн в России не могут, так как будут немедленно арестованы и препровождены в отдел полиции.
Но приобретение билетов на виртуальные мероприятия вполне может быть рассмотрено как финансирование террористической деятельности, если деньги покупателя билетов поступят на счет лица, признанного террористом или экстремистом. Если покупатель билета сам не станет фигурантом уголовного дела, то проверки со стороны правоохранительных органов ему, возможно, избежать не удастся, в чем тоже мало приятного. В этой связи стоит избежать подобных рисков и отказаться от перевода денег таким лицам.
Тимур Харди
адвокат
Статья 205.1 УК РФ предусматривает за содействие террористической деятельности, а под таковой может рассматриваться и перевод денег лицам, признанным террористами или экстремистами, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. В любом случае, даже если удастся «отбиться» от уголовного преследования, предстоит потратить немало сил и нервов. Поэтому лучше заблаговременно воздержаться от таких рисков, заключил Харди.
Ранее Смольянинов* приехал на заработки в Дубай и сделал заявление. Он признался в беседе с журналистами, что скучает по России.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга