«Почувствовала запах смерти»: Виктория Боня не смогла покорить вершину горы Монблан

Виктория Боня рассказала о неудачном восхождении на гору Монблан. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней назад телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня объявила о подъеме на гору Монблан. Она должна была покорить высоту 4800 метров. Однако в соцсетях Боня рассказала, что не смогла достичь конечной точки маршрута.

По словам знаменитости, во время восхождения она почувствовала себя плохо.

«Я не думала, как буду возвращаться, и не думала, что будет дальше. Но впервые я чувствовала запах смерти. Казалось, что она дышала в спину. От этого тошнило и крутило живот. Мне кажется, что горы не прощают страха и фальши. Наверху мой гид сказал, что нам не хватит времени дойти до 4800 м и успеть домой», — рассказала она.

В итоге Боня достигла пика Mont Blanc du Tacul, высотой 4248 м. Она также рассказала, что другие альпинисты из группы отказались подниматься вместе с ней из-за страха.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова вслед за Викторией Боней решила сделать «лисьи глазки».