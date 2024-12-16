«Почувствовала себя звездой»: Татьяна Навка высказалась об участии в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о первом сезоне шоу «Ледниковый период», организованном Ильей Авербухом. В подкасте «Произвольная программа» на Первом канале фигуристка призналась, что именно после участия в проекте она «почувствовала себя звездой».

По словам спортсменки, Илья Авербух впервые сообщил ей и другим фигуристам о новом шоу для Первого канала после Олимпийских игр 2006 года. Татьяна Навка также сравнила первый сезон «Ледникового периода» с нынешними программами.

«Честно, первый год мы, конечно, все просто кайфовали. Мы вообще не соревновались. Я, например, так точно. Я просто получала удовольствие. У нас номера тогда были несложные, мы не делали вот этих сумасшедших поддержек, как сейчас поднимают выше головы этих девчонок», — поделилась олимпийская чемпионка.

Татьяна Навка рассказала, как однажды всего за одну ночь поставила с Маратом Башаровым номер «Рио-Рита», который Илья Авербух назвал шедевром. Тогда все судьи проекта поставили паре 6.0. Фигуристка призналась, что, отправившись на следующий день в магазин, она впервые почувствовала себя знаменитой, чего не было даже после Олимпиады.

«Я себя почувствовала первый раз за всю жизнь… Как Ирина Роднина в 80-м году приехала в Днепропетровск, и все вокруг нее вот так столпились, и я в том числе маленькая, мне пять лет или шесть. И вот так же вокруг меня столпился весь магазин. Все мне хлопают. <…> И плачут, и смеются, и просят автографы, и фотографируются… В первый раз в жизни я себя почувствовала реально звездой», — заявила Татьяна Навка.

Несмотря на достигнутый на «Ледниковом периоде» успех, спустя некоторое время спортсменка приняла решение уйти с проекта, поскольку решила развиваться дальше и «делать что-то свое». Татьяна Навка покинула шоу и стала ставить собственные спектакли на льду.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Навка рассказала, как муж критикует ее ледовые шоу.