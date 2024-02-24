«Почувствовала, будто живу не свою жизнь»: певица Нюша откровенно рассказала о декрете

Певица Нюша поделилась подробностями своей семейной жизни в первом после возвращения на сцену интервью. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» звезда рассказала, что она чувствовала во время своего декрета.

По признанию Нюши, ей было сложно выходить из декретного отпуска, поскольку за время отсутствия на сцене она изменилась. Более того, декрет у певицы оказался продолжительным, перейдя из одного сразу во второй.

В результате после вторых родов Нюша еще глубже погрузилась в материнство и семейную жизнь. Однако спустя время певица поняла, что это негативно сказывается на ее внутреннем состоянии и на поведении детей.

«Я почувствовала, как будто я живу немножечко не свою жизнь. Как будто я слишком погрузилась в семейный процесс, жизнь мужа, и дети своим поведением мне стали больше понять, что я не на своем месте. Я становлюсь какой-то недовольной, внутреннее раздражение, дети тоже начинают капризничать, хотя они очень спокойные, и это меня подталкивало к тому, что что-то не так», — поделилась знаменитость.

Напомним, Нюша состоит в браке с бизнесменом Игорем Сивовым с 2017 года. Пара растит двоих детей — пятилетнюю дочь Серафиму-Симбу и двухлетнего сына Саффрона.

Ранее мы писали о том, что Нюша призналась, что хотела бы познакомиться и сесть за один стол с бывшей женой мужа.