«Почувствовал себя скуфом»: Дмитрий Брекоткин рассказал о съемках с Бузовой и Клавой Кокой

Юморист Дмитрий Брекоткин рассказал о съемках в комедии «Звезды в Сибири» с Ольгой Бузовой и Клавой Кокой. По словам участника «Уральских пельменей», он чувствовал себя скуфом, так как, в отличие от артисток, далек от социальных сетей.

Несмотря на популярность, Брекоткин не ведет личный блог и не делится своими фотографиями с поклонниками. Он назвал себя из-за этого «сетевым неандертальцем». И хоть в жизни ему это совершенно не мешает, на съемках фильма с Интернет-знаменитостями случались некомфортные ситуации.

«У них это происходит ежесекундно: тут надо видео снять, тут «кругляшок», тут же за ними ходит специальная команда, кто держит свет, кто предлагает, как и где лучше снимать», - рассказал Дмитрий Kp.ru.

Комик отметил, что это совсем другой мир для него. Он в него погрузился, когда команда проекта предложила поучаствовать в челлендже. Они все вместе спели песню у костра, а затем разместили ролик в Сети. Однако Брекоткина отметить в видео не смогли, так как у него не оказалось аккаунта.

«И все такие: «Подождите, его что нет в соцсетях? Получается, нет. Он вообще на бересте до сих пор пишет…». И я, как сейчас говорит молодежь, почувствовал себя скуфом. Но и слава Богу!» - заявил артист.

Ранее стало известно, кто из звезд «Уральских пельменей» выступал на сцене в нетрезвом виде.