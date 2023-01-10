«Почувствовал себя мужчиной»: известно, на что тратит деньги Стас Михайлов

Стас Михайлов уже долгое время радует публику своими выступлениями, поэтому является одним из самых востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе. В новом интервью для издания «МК» певец вспомнил о начале своей карьеры.

В этом году музыкант принял для себя важное решение: он собирается меньше гастролировать и больше времени проводить с семьей. По словам Стаса, он больше 15 лет работал без остановки и отдыха, поэтому прекрасно помнит творческий путь.

Его первый концерт прошел в Дагомысе, и тогда Михайлов получил 50 долларов. Заработав деньги, Стас совершил поступок, благодаря которому он почувствовал себя мужчиной.

«Потратил все деньги на семью. Тогда мне было двадцать лет, и именно в тот момент я почувствовал себя мужчиной», — высказался певец.

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