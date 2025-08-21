Почувствовал, что чешется нога: блогера Артемия Лебедева укусил клещ в лесу

Прогулка по лесу окончилась неприятным событием для Артемия Лебедева. Блогеру пришлось обратиться в больницу после того, как его укусил клещ.

Известный дизайнер рассказал о произошедшем на своей странице во «ВКонтакте». По словам Артемия, он гулял в лесу в Истринском районе Подмосковья. В какой-то момент у Лебедева зачесалась нога — впоследствии он обнаружил на ней клеща.

Блогер не стал самостоятельно избавляться от паразита и обратился за помощью к специалистам. В больнице врачи сняли клеща с ноги известного пациента и предложили отправить его на экспертизу, но Артемий отказался.

Вместо этого он сам пошел и обследовался на следующий день, чтобы исключить заражение боррелиозом. А от энцефалита Лебедев к тому времени уже сделал прививку. Тем не менее в медучреждении дизайнеру посоветовали принимать антибиотики в профилактических целях.

