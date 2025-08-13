50-летний дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев вновь стал отцом. У него родился 11-й ребенок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, 12 августа в одном из лучших роддомов Москвы возлюбленная Артемия родила дочь весом 4050 гр. при росте 53 см. Отмечается, что дизайнер лично присутствовал при появлении на свет очередной наследницы. Имя девочки пока не раскрывается. Сам Лебедев еще не вышел на связь с поклонниками после появления новостей о пополнении в семье.

К слову, у многодетного отца уже пять дочерей и шесть сыновей. Детей от Артемия рожали шесть разных женщин. Самому старшему наследнику блогера сейчас 24 года.

На нынешней возлюбленной Лебедев официально не женат. Он делился, что больше не планирует заключать браки после последнего развода в 2024 году. Напомним, что его последней супругой была дизайнер Алена Иванова. Она является матерью шестерых детей дизайнера.

