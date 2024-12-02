Почтовый ящик прогнил, а рядом устроили помойку: как выглядит дача Софии Ротару в Крыму

Рядом с дачей певицы Софии Ротару на Южном берегу Крыма (ЮБК) соседи устроили помойку. Известно, что звезда купила здесь участок с разваленным домом в 70-е годы – сейчас он переписан на сына Руслана Евдокименко.

На месте участка Ротару построила «хоромы». Певица приезжала на стройку – житель поселка рассказал сайту Kp.ru, что видел, как исполнительница в кожаной куртке стояла на улице и жгла мусор. После 2014 года артистку не видели в особняке.

Дача расположена над дорогой, с двух сторон участок окружен высокой подпорной стеной. Дом не заброшен. Подстриженые деревья, идеальный газон и ухоженные пальмы – это выдает наличие прислуги, пишет издание. Над одной из построек увидели дым – пристройка отапливается. Во дворе виднелись свежераспиленные стволы деревьев.

Ворота никто не открывает. Снаружи установлен прогнивший почтовый ящик – в него не заглядывают.

Ранее сообщалось, что простая крымчанка отсудила у певицы часть участка земли.