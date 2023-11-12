«Почти у цели»: Зепюр Брутян раскрыла, сколько весит спустя полгода после родов

27-летняя актриса Зепюр Брутян в этом году впервые стала мамой. Звезда активно возвращается в форму после родов, и ей удалось достичь хорошего результата. Сейчас она весит 48,5 кг.

Летом супруга Павла Прилучного рассказывала, что ей осталось сбросить пять килограмм, чтобы вернуться в форму. Конкретными цифрами она тогда не делилась, но сейчас она решила приоткрыть завесу тайны. Спустя шесть месяцев после родов актриса весит всего лишь 48,5 кг.

«Почти у цели», — написала она в сторис на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса смогла добиться такого результата благодаря регулярным занятиям спортом. Она поделилась с подписчиками видео, где она занимается на беговой дорожке. Зепюр чередует кардио с силовыми упражнениями, о которых также рассказывает в Сети.

Напомним, ранее Павел Прилучный и его супруга крестили сына Микаэля. На таинстве, которое прошло 30 октября, побывала мама Павла, родители и сестра Брутян, а также дети актера от первого брака — семилетняя Мия и 10-летний Тимофей.

Ранее мы писали, что отец Зепюр скрывается от налоговой из-за долга в 200 тысяч. Подробности читайте в этой статье.