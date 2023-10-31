Уберечь от зависти: Прилучный и Брутян крестили сына Микаэля

В прошлом году 35-летний актер Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В апреле этого года у пары родился сын Микаэль. Накануне супруги решили крестить его в одном из храмов Москвы.

На таинстве, которое прошло 30 октября, побывала мама Павла, родители и сестра Брутян, а также дети актера от первого брака — семилетняя Мия и 10-летний Тимофей.

Для похода в церковь Брутян выбрала блузку и черную юбку-макси. Ее образ дополнил белый кейп. Прилучный надел светлый свитер и темные брюки. Микаэля нарядили в модное белое боди.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он выложил кадры, на которых обнимает жену и сына.

«Пусть ангел-хранитель убережет тебя от злобы, зависти и прочих пороков и всегда ведет тебя по правильному для тебя пути! Расти крепким, умным и благородным. Пусть Господь хранит тебя и оберегает, пусть душа наполняется добротой, верой и счастьем», — написала Брутян.

Павлу обряд уже давно знаком, он крестил третьего своего ребенка. Многодетный отец заявил, что трепетно относится к этой традиции. По его словам, теперь у Микаэля есть ангел-хранитель, который будет всегда защищать мальчика.

Ранее мы писали, что отец жены Прилучного Брутян скрывается от налоговой из-за долга в 200 тысяч. За просроченные платежи капают пени, так что сумма регулярно увеличивается.